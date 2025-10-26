Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube
Artern (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, den 23.10.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, den 24.10.2025, 10:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam die Tür einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Reinsdorfer Straße" e.V. auf und entwendeten diverse Kleidungsstücke im Wert von ca. 200,- EUR. Weiterhin wurde in der Laube Spiritus, welcher vor Ort gelagert wurde, geöffnet und verteilt. Entzündet wurde dieser aber augenscheinlich nicht.
