Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Artern (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 23.10.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, den 24.10.2025, 10:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam die Tür einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Reinsdorfer Straße" e.V. auf und entwendeten diverse Kleidungsstücke im Wert von ca. 200,- EUR. Weiterhin wurde in der Laube Spiritus, welcher vor Ort gelagert wurde, geöffnet und verteilt. Entzündet wurde dieser aber augenscheinlich nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

