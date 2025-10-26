LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Nordhausen (ots) - So geschehen am Samstag gegen 22:00 Uhr in Nordhausen. Dort versuchte sich auf einem Fußweg am August-Bebel-Platz ein Radfahrer den Gehweg, auf dem er widerrechtlich fuhr, von Fußgängern frei zu klingeln. Die erschraken und bevor sie sich auch nur annähernd aus dem Weg des Radfahrers retten konnten, kam es zur Kollision. Der Mann auf dem Rad stürzte. Einer der Passanten wurde am Arm verletzt. Der ...

mehr