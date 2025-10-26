PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auch ein Radfahrer kann eine Verkehrsunfallflucht begehen.

Nordhausen (ots)

So geschehen am Samstag gegen 22:00 Uhr in Nordhausen. Dort versuchte sich auf einem Fußweg am August-Bebel-Platz ein Radfahrer den Gehweg, auf dem er widerrechtlich fuhr, von Fußgängern frei zu klingeln.

Die erschraken und bevor sie sich auch nur annähernd aus dem Weg des Radfahrers retten konnten, kam es zur Kollision. Der Mann auf dem Rad stürzte. Einer der Passanten wurde am Arm verletzt. Der Radfahrer zeigte ob seines Fehlverhaltens wenig Einsicht. Er beschimpfte die Fußgänger, forderte Geld von ihnen. Als die sich entschlossen, die Polizei zu holen, sattelte der Mann auf und flüchtete über den Taschenberg in Richtung Petersberg.

Personen, die den Unfall wahrgenommen haben und Angaben zum Radfahrer machen könne, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

