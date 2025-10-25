Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung mit mindestens zwei Verletzten

Sondershausen (ots)

Am heutigen Samstagmorgen kam es gegen 01:15 Uhr in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in der Nähe einer Kirmesveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf Personen. Beim polizeilichen Eintreffen vor Ort wurden zwei verletzte Personen festgestellt, welche in der Folge zweifelsfrei identifiziert und dem Rettungsdienst übergeben wurden. Drei weitere Tatbeteiligte hatten sich im Vorfeld bereits vom Tatort entfernt. Die Polizei sicherte Spuren und stellte die Personalien von Augenzeugen fest. Zur weiteren Ausermittlung des genauen Tatablaufs und der beteiligten Personen bittet die Polizei Personen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich an die u.g. oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

