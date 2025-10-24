PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straße nach Windbruch freigeräumt - Netzkater

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend wurde auf der Bundesstraße 81 gegen 21 Uhr, in Richtung der Landesgrenze, im Bereich einer Kurve eine Baumkrone auf der Fahrbahn festgestellt. Diese stellte eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar, da sie in ihrer Position erst spät wahrnehmbar war. Ein Autofahrer verständigte die Polizei in Nordhausen. Die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen entfernten das Hindernis von der Fahrbahn und stellten somit den reibungslosen Verkehrsfluss wieder her.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

