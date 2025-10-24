Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Einbruch in Gartenlaube - Täter identifiziert

Schlotheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16 Uhr und Montag 16 Uhr ereignete sich ein Einbruch in einer Kleingartenanlage. Eine männliche Person verschaffte sich widerrechtlich Zutritt zum Garten und beschädigte dort mehrere Gegenstände, wobei Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Des Weiteren entwendete der Täter ein Elektrogerät, dessen Wert im mittleren zweistelligen Bereich lag.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Es gelang den Beamten im Rahmen einer Fahndungsmaßnahme einen Verdächtigen zu ermitteln.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell