PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Einbruch in Gartenlaube - Täter identifiziert

Schlotheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16 Uhr und Montag 16 Uhr ereignete sich ein Einbruch in einer Kleingartenanlage. Eine männliche Person verschaffte sich widerrechtlich Zutritt zum Garten und beschädigte dort mehrere Gegenstände, wobei Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Des Weiteren entwendete der Täter ein Elektrogerät, dessen Wert im mittleren zweistelligen Bereich lag.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Es gelang den Beamten im Rahmen einer Fahndungsmaßnahme einen Verdächtigen zu ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 12:37

    LPI-NDH: Eindringling gefasst

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstag drang gegen 16.11 Uhr ein Mann in ein leerstehendes Haus in der Straße Steinweg ein. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann zwar nicht mehr im Objekt, dennoch gelang es rasch den Flüchtigen zu stellen. Ersten Erkenntnissen zu Folge hebelte der Täter die Haustür auf um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, um dort jemanden zu suchen. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:35

    LPI-NDH: Straße nach Verkehrsunfall gesperrt

    Hüpstedt (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 17.28 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1015 im Bereich des Abzweigs Hüpstedt - Beberstedt. Ein Autofahrer fuhr in Richtung Mühlhausen und beabsichtigte nach links auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Aufgrund der Räumarbeiten ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:32

    LPI-NDH: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Rauchmelder schlugen Alarm

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.23 Uhr, wurden in einem Haus in der Grünewaldstraße mehrere Rauchmelder ausgelöst. Kameraden der Feuerwehr und Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren mit Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld vor Ort im Einsatz. Es stellte sich glücklicherweise heraus, dass die Ursache der Rauchentwicklung lediglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren