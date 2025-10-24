Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eindringling gefasst

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag drang gegen 16.11 Uhr ein Mann in ein leerstehendes Haus in der Straße Steinweg ein. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann zwar nicht mehr im Objekt, dennoch gelang es rasch den Flüchtigen zu stellen. Ersten Erkenntnissen zu Folge hebelte der Täter die Haustür auf um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, um dort jemanden zu suchen. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ein.

