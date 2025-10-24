Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher ergreift die Flucht

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 22.50 Uhr zu einem Einbruch auf einer Baustelle in der Bachstraße. Ein Mann verschaffte sich widerrechtlich Zutritt zum Baustellengelände und kletterte dort in einen Bauwagen. Ein Zeuge bemerkte dies und sprach den zunächst unbekannten Mann an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizeiinspektion Eichsfeld. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Im Rahmen der Ermittlungen ist es bereits gelungen einen Verdächtigen zu identifizieren.

