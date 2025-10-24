Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tür beschädigt - Täter flüchtig

Artern (ots)

Am Freitag kam es zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Gräfin-Sara-Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge trat eine unbekannte männliche Person gegen eine Haustür und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten Zeugen der Tat sich unter der Tel.0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0276802

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell