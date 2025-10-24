PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tür beschädigt - Täter flüchtig

Artern (ots)

Am Freitag kam es zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Gräfin-Sara-Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge trat eine unbekannte männliche Person gegen eine Haustür und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten Zeugen der Tat sich unter der Tel.0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0276802

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 12:27

    LPI-NDH: Flaschen gehen nach Diebstahl zu Bruch

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstagabend kamen Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Sperberwiese in einem Supermarkt zum Einsatz. Nach einem Diebstahl von mehreren Flaschen Alkoholika hatte eine 23-Jährige, nachdem sie ertappt wurde, Teile des Beutegutes in Richtung der Marktmitarbeiter geworfen, diese aber glücklicherweise nicht getroffen, um im Besitz des restlichen Beutegutes zu bleiben. Eine weitere ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:26

    LPI-NDH: Seniorin sitzt Betrügern auf - die Polizei warnt

    Bleicherode (ots) - Am Donnerstag stellte sich einer vermeintliche Mitarbeiterin eines Betriebes bei einer Wohnungsinhaberin in der Käthe-Kollwitz-Straße vor, welche beauftragt sei, Zählerstände von Heizungen abzulesen. Die Seniorin gewährte der unbekannten Frau Zutritt in mehrere Räume. Auf derzeit noch unbekannte Art und Weise konnte die Frau aus der Wohnung Bargeld im vierstelligen Bereich erbeuten. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren