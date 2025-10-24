PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube niedergebrannt

Artern (ots)

Zu dem Brand einer Gartenlaube kam es am Freitag gegen 02.40 Uhr in der Talstraße. Kameraden der örtlichen Feuerwehr kamen zum Einsatz, konnten das Gebäude jedoch nicht mehr retten. Dieses brannte komplett nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa zehntausend Euro geschätzt. Am Morgen kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz, um Ermittlungen zur Brandursache anzustellen. Gegenwärtig gibt es noch keine konkreten Hinweise hierzu. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

