Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erst Haftbefehl, dann Blutprobenentnahme

Bretleben (ots)

Den richtigen Riecher bewiesen Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Donnerstag, als sie nach einem 41-Jährigen fahndeten, gegen den ein Haftbefehl bestand. In der Heldrunger Straße erspähten die Beamten den Gesuchten auf dem Beifahrersitz eines Audi A6, den sie anschließend anhielten und kontrollierten. Bei dem 41-Jährigen klickten die Handschellen und er wird noch heute an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers und seinem Fahrzeug staunten die Beamten nicht schlecht. An dem nicht versicherten Fahrzeug befanden sich Kennzeichen, die nicht für das Fahrzeug ausgegeben wurden mit gefälschten Zulassungsplaketten. Der Fahrzeugführer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen und stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Eine Blutprobenentnahme wurde in einem Klinikum durchgeführt. Die Kennzeichen samt dem Autoschlüssel stellten die Beamten sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

