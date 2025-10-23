PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher flüchtig - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Wie am Donnerstagmorgen, gegen 7.05 Uhr, bekannt wurde kam es im Bereich der Straße Am Fliegerhorst zu einem Einbruch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge verschaffte sich ein oder mehrere derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände der Baustelle. Daraufhin wurden aus mehreren Containern Baumaterialien im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Anschließend verließen der oder die Täter mit ihrer Beute den Tatort. Bei dem Einbruch entstand zudem ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0275826

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 10:14

    LPI-NDH: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Straße In der Klinge in Mühlhausen. Als er beabsichtigte, nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Dieser war mit seinem Rad in der Bahnhofstraße unterwegs und beabsichtigte der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Friedrich-Engels-Straße zu folgen. Der 65 Jahre ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:13

    LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Rengelrode (ots) - Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Rengelrode im Eichsfeldkreis. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnhaus eingedrungen und hatte dieses nach möglicher Beute durchsucht, als er gegen 19.15 Uhr von den heimkehrenden Bewohnern überrascht wurde. Der Einbrecher ergriff daraufhin die Flucht. Der Täter kann wie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren