LPI-NDH: Einbrecher flüchtig - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Wie am Donnerstagmorgen, gegen 7.05 Uhr, bekannt wurde kam es im Bereich der Straße Am Fliegerhorst zu einem Einbruch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge verschaffte sich ein oder mehrere derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände der Baustelle. Daraufhin wurden aus mehreren Containern Baumaterialien im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Anschließend verließen der oder die Täter mit ihrer Beute den Tatort. Bei dem Einbruch entstand zudem ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0275826

