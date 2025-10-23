Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Rengelrode (ots)

Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Rengelrode im Eichsfeldkreis. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnhaus eingedrungen und hatte dieses nach möglicher Beute durchsucht, als er gegen 19.15 Uhr von den heimkehrenden Bewohnern überrascht wurde. Der Einbrecher ergriff daraufhin die Flucht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich Größe: ca. 1,60 m trug ein Basecap und war dunkel gekleidet.

Was genau der Unbekannte erbeutete, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Täter verursachte Sachschaden.

Wer kann Hinweise geben? Wer hat die Tat bemerkt? Wer hat Personen, die sich auffällig verhielten, oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0275511

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell