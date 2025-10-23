Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher schlagen zu - Zeugen gesucht

Artern (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr zu einem Einbruch in der Grabenstraße. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen drangen ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung ein und entwendeten dort mehrere Elektrogeräte. Anschließend verließen die Täter mitsamt ihrer Beute den Tatort. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0275453

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell