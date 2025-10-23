PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spiegel abgefahren - Zeugen gesucht

Günzerode (ots)

Am Mittwoch befuhr ein Lastkraftwagenfahrer die Landstraße 1039 von Mauderode nach Günzerode. Gegen 14.55 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei Sachschäden an beiden Außenspiegeln in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Aktuellen Ermittlungen zu Folge handelte es sich beim Fahrzeug des zweiten Unfallbeteiligten um einen grünen Pkw der Marke Renault. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder zum Verursacherfahrzeug geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0275356

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:57

    LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer im Stadtgebiet festgestellt

    Mühlhausen (ots) - Am Mittwoch wurde gegen 16.30 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Brunnenstraße durchgeführt. Ein Radfahrer war zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen und in den Fokus der Polizisten geraten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille, was bedeutet, dass der 28-Jährige absolut fahruntauglich war. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich brachten den Verkehrsteilnehmer in ein ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:53

    LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Leinefelde (ots) - Am Mittwochabend wurde gegen 20.55 Uhr ein Radfahrer in der Birkunger Straße kontrolliert. Der Verkehrsteilnehmer war vorher durch seine Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,7 Promille an. Daraufhin wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Es wurde ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:50

    LPI-NDH: Diebe erbeuten Bargeld in Wohnhaus

    Nordhausen (ots) - Derzeit Unbekannte betraten am Mittwoch in der Paul-Urban-Siedlung widerrechtlich ein Wohnhaus durch eine vermutlich unverschlossene Tür und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Hierbei wurden sie fündig und entfernten sich mit dem Beutegut, Bargeld im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages, in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zu Einsatz und leiteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren