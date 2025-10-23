Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spiegel abgefahren - Zeugen gesucht

Günzerode (ots)

Am Mittwoch befuhr ein Lastkraftwagenfahrer die Landstraße 1039 von Mauderode nach Günzerode. Gegen 14.55 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei Sachschäden an beiden Außenspiegeln in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Aktuellen Ermittlungen zu Folge handelte es sich beim Fahrzeug des zweiten Unfallbeteiligten um einen grünen Pkw der Marke Renault. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder zum Verursacherfahrzeug geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0275356

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell