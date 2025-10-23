Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer im Stadtgebiet festgestellt

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch wurde gegen 16.30 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Brunnenstraße durchgeführt. Ein Radfahrer war zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen und in den Fokus der Polizisten geraten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille, was bedeutet, dass der 28-Jährige absolut fahruntauglich war. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich brachten den Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell