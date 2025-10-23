PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter beschmiert - Zeugen gesucht

Bleicherode (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen 9.50 Uhr und Mittwochmorgen 9.30 Uhr wurde ein Transporter in einem Hof in der Freiheitsstraße zum Ziel einer Schmiererei. Aktuellen Erkenntnissen zu Folge setzten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter Sprühfarbe ein um das Graffiti an das Fahrzeug zu schmieren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten Zeugen sich telefonisch unter der 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0275256

