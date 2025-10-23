Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt
Großengottern (ots)
Eine Autofahrerin befuhr am Mittwochnachmittag im Unstrut-Hainich-Kreis die Landstraße 2102 in Richtung der Bundesstraße 247. Als sie verkehrsbedingt anhielt, fuhr der dahinter befindliche Pkw auf. Die Autofahrerin im vorausfahrenden Fahrzeug wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.
