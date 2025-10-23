LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Artern (ots) - Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr zu einem Einbruch in der Grabenstraße. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen drangen ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung ein und entwendeten dort mehrere Elektrogeräte. Anschließend verließen die Täter mitsamt ihrer Beute den Tatort. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen ...

