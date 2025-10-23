PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mehrere Autofahrer geblendet - Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Ringleben/KYF (ots)

Bereits am Samstag, den 27.09.2025, kam es in der Broxlebener Straße, im Zeitraum von 22.23 Uhr bis 22.35 Uhr, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine männliche Person betrat mehrfach die Fahrbahn. Hierbei blendete der Mann mehrere Verkehrsteilnehmer mit einem Leuchtmittel und brachte sie mitunter zum Anhalten. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nun Zeugen und Betroffene der Tat.

Wer hat etwas bemerkt? Wer hat die Tat beobachtet oder ist selbst geblendet worden? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei im Kyffhäuserkreis unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0253138

