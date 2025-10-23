Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Straße In der Klinge in Mühlhausen. Als er beabsichtigte, nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Dieser war mit seinem Rad in der Bahnhofstraße unterwegs und beabsichtigte der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Friedrich-Engels-Straße zu folgen. Der 65 Jahre alte Fahrradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhausen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell