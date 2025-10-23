PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochabend kam es zwischen 20 Uhr und 22 Uhr an einer Wohnung in der Albert-Schweizer-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen zu Folge machte sich ein derzeit unbekannter an einer Wohnungstür zu schaffen, weshalb sich diese im Anschluss nicht mehr öffnen ließ. Daraufhin verließ der Täter den Tatort.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0275851

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 15:26

    LPI-NDH: Einbrecher flüchtig - Zeugen gesucht

    Bad Langensalza (ots) - Wie am Donnerstagmorgen, gegen 7.05 Uhr, bekannt wurde kam es im Bereich der Straße Am Fliegerhorst zu einem Einbruch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge verschaffte sich ein oder mehrere derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände der Baustelle. Daraufhin wurden aus mehreren Containern Baumaterialien im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Anschließend verließen der oder die ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:14

    LPI-NDH: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Straße In der Klinge in Mühlhausen. Als er beabsichtigte, nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Dieser war mit seinem Rad in der Bahnhofstraße unterwegs und beabsichtigte der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Friedrich-Engels-Straße zu folgen. Der 65 Jahre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren