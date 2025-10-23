Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochabend kam es zwischen 20 Uhr und 22 Uhr an einer Wohnung in der Albert-Schweizer-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen zu Folge machte sich ein derzeit unbekannter an einer Wohnungstür zu schaffen, weshalb sich diese im Anschluss nicht mehr öffnen ließ. Daraufhin verließ der Täter den Tatort.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0275851

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell