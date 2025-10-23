Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Hauswand
Leinefelde (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei einer Apotheke in der Bergstraße. Ein Autofahrer beabsichtigte eine Person aus seinem Fahrzeug aussteigen zu lassen, wobei das Fahrzeug ins Rollen kam. Um eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug zu vermeiden lenkte der Fahrzeugführer ein, woraufhin der Pkw mit der Hauswand kollidierte. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren vor Ort zur Unfallaufnahme.
