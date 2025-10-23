PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Hauswand

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei einer Apotheke in der Bergstraße. Ein Autofahrer beabsichtigte eine Person aus seinem Fahrzeug aussteigen zu lassen, wobei das Fahrzeug ins Rollen kam. Um eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug zu vermeiden lenkte der Fahrzeugführer ein, woraufhin der Pkw mit der Hauswand kollidierte. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren vor Ort zur Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

