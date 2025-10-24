Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug ausgebrannt - Ermittlungen eingeleitet

Obermehler (ots)

In der Garnisionsstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei, da hier gegen 22.40 Uhr ein Pkw in Vollbrand stand. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte das Fahrzeug komplett aus. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wurde der Transporter des Herstellers Mercedes-Benz abgeschleppt und sichergestellt. Noch am Freitag wird die Kriminalpolizei das Fahrzeug untersuchen und Ermittlungen zur Brandursache anstellen.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0276779

