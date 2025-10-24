Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kripo ermittelt nach schwerer räuberischer Erpressung - Hubschrauber im Einsatz

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag überfiel eine derzeit unbekannte Person eine Spielothek in der Tonnaer Straße. Gegen 23.55 Uhr betrat eine augenscheinlich männliche, maskierte Person die Örtlichkeit und forderte mit einem vorgehaltenen, pistolenähnlichen Gegenstand die Herausgabe von Bargeld. Eine Mitarbeiterin übergab dem Täter Bargeld in vierstelliger Höhe. Anschließend entfernte sich der Unbekannte fußläufig mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Sofort nach dem Bekanntwerden leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter ein. Neben Polizeibeamten aus der örtlichen und den benachbarten Dienststellen wurden die Fahndungsmaßnahmen aus der Luft von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Auch ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz.

Gegenwärtig wird nach dem Täter gefahndet, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - scheinbares Alter 30 Jahre - etwa 180 cm groß - schlanke Gestalt - maskiert - dunkle Kapuzenpullover - schwarze, weite Stoffhose - weiße Schuhe.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung ein. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0276798

