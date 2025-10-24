PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kripo ermittelt nach schwerer räuberischer Erpressung - Hubschrauber im Einsatz

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag überfiel eine derzeit unbekannte Person eine Spielothek in der Tonnaer Straße. Gegen 23.55 Uhr betrat eine augenscheinlich männliche, maskierte Person die Örtlichkeit und forderte mit einem vorgehaltenen, pistolenähnlichen Gegenstand die Herausgabe von Bargeld. Eine Mitarbeiterin übergab dem Täter Bargeld in vierstelliger Höhe. Anschließend entfernte sich der Unbekannte fußläufig mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Sofort nach dem Bekanntwerden leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter ein. Neben Polizeibeamten aus der örtlichen und den benachbarten Dienststellen wurden die Fahndungsmaßnahmen aus der Luft von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Auch ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz.

Gegenwärtig wird nach dem Täter gefahndet, der wie folgt beschrieben wird:

   - männlich
   - scheinbares Alter 30 Jahre
   - etwa 180 cm groß
   - schlanke Gestalt
   - maskiert
   - dunkle Kapuzenpullover
   - schwarze, weite Stoffhose
   - weiße Schuhe.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung ein. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0276798

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 15:32

    LPI-NDH: Erst Haftbefehl, dann Blutprobenentnahme

    Bretleben (ots) - Den richtigen Riecher bewiesen Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Donnerstag, als sie nach einem 41-Jährigen fahndeten, gegen den ein Haftbefehl bestand. In der Heldrunger Straße erspähten die Beamten den Gesuchten auf dem Beifahrersitz eines Audi A6, den sie anschließend anhielten und kontrollierten. Bei dem 41-Jährigen klickten die Handschellen und er wird noch heute an eine ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 15:30

    LPI-NDH: Kollision mit Hauswand

    Leinefelde (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei einer Apotheke in der Bergstraße. Ein Autofahrer beabsichtigte eine Person aus seinem Fahrzeug aussteigen zu lassen, wobei das Fahrzeug ins Rollen kam. Um eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug zu vermeiden lenkte der Fahrzeugführer ein, woraufhin der Pkw mit der Hauswand kollidierte. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren vor Ort zur Unfallaufnahme. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren