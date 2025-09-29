Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Essen-Altendorf, Röntgenstraße, 29.09.2025, 5:12 Uhr (ots)

Am frühen Montagmorgen um kurz nach 5 Uhr erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Essen mehrere Notrufe aus der Röntgenstraße in Essen-Altendorf, bei denen Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Kellerbrand meldeten. Zeitgleich war die Feuerwehr Essen mit zahlreichen Kräften bereits bei folgendem Brandeinsatz tätig: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56893/6127122. Umgehend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwachen Borbeck und Altenessen sowie die Freiwilligen Feuerwehren Essen-Borbeck und Essen-Stoppenberg alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Keller des Gebäudes. Mehrere Bewohner machten sich an Fenstern im ersten Obergeschoss bemerkbar und signalisierten ihre Notlage. Da der Treppenraum durch den Brandrauch unpassierbar war, leitete die Feuerwehr sofort Maßnahmen zur Menschenrettung ein.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging mit ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Parallel dazu wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz in den Treppenraum geschickt, um nach Personen zu suchen. Zeitgleich brachten die Einsatzkräfte die Drehleiter in Stellung, über die Personen im ersten Obergeschoss betreut wurden. Da die Wohnung rauchfrei war, entschied die Feuerwehr diese in der Wohnung zu belassen. Auch die weiteren Bewohner wurden in ihren Wohnungen belassen und dort von Feuerwehrkräften betreut, bis das Gebäude wieder rauchfrei war.

Das Feuer - es brannte Sperrmüll im Keller - konnte schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Im Anschluss wurde der Treppenraum mit Hochleistungslüftern belüftet. Nach umfangreichen Kontrollmessungen konnten alle Bewohner in ihren Wohnungen bleiben.

Im Einsatz waren rund 25 Kräfte der Feuerwehr Essen und des Rettungsdienstes der Stadt Essen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

