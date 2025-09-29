Feuerwehr Essen

FW-E: Nächtlicher Brand in einem Mehrfamilienhaus - zehn Personen in Notunterkunft untergebracht

Essen-Südostviertel, Wächtelerstraße, 29.09.2025, 03:01 Uhr (ots)

In der Nacht zum Montag (29. September 2025) wurde die Feuerwehr Essen um 03:01 Uhr zu einem gemeldeten Brand in die Wächtlerstraße im Essener Südostviertel alarmiert. Mehrere Anrufende meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauch- und Flammenentwicklung erkennbar. Das ersteintreffende Löschfahrzeug bestätigte den Brand und erhöhte aufgrund des Ausmaßes sofort das Alarmstichwort, sodass weitere Kräfte nachrückten.

Bei der Erkundung stellte die Einsatzleitung fest, dass eine größere Menge Sperrmüll in einem umbauten Durchgang zum Hinterhof in Brand geraten war. Die Flammen schlugen bereits an der Fassade des Wohngebäudes hoch. Der Zugang war durch ein verschlossenes Stahltor blockiert, das die Feuerwehr mit schwerem Gerät gewaltsam öffnen musste.

Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz nahmen die Brandbekämpfung mit zwei handgeführten Strahlrohren auf. Parallel wurde der Treppenraum kontrolliert und die Anwohnerinnen und Anwohner in Sicherheit gebracht. Sämtliche Personen konnten unverletzt ins Freie geführt werden.

Im weiteren Einsatzverlauf breitete sich Rauch über die zentrale Lüftungsanlage in mehrere Wohnungen aus. Insgesamt konnten zehn Bewohnerinnen und Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden durch die Stadt Essen in einer Notunterkunft untergebracht.

Nur durch das umsichtige Verhalten der Anwohnerinnen und Anwohner kam es zu keinen Personenschäden. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden alle Wohnungen entraucht und Kontrollmessungen durchgeführt. Das zuständige Energieversorgungsunternehmen trennte das Gebäude vorsorglich von den Versorgungsnetzen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war rund drei Stunden im Einsatz. Neben zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwillige Feuerwehr Essen-Mitte sowie mehrere Sonderfahrzeuge eingebunden.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell