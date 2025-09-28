Feuerwehr Essen

FW-E: Rauchentwicklung aus leerstehendem Gebäude - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Bild-Infos

Download

Essen-Westviertel, Maxstraße, 28.09.2025, 11:02 Uhr (ots)

Am heutigen Sonntagvormittag, dem 28. September 2025, meldeten mehrere Anrufende gegen 11 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude an der Maxstraße im Essener Westviertel. Aufgrund dieser Meldung alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Essen umgehend den Löschzug der Feuerwache Mitte sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Essen-Mitte.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war das gesamte Gebäude bereits stark verraucht. Im Eingangsbereich brannten Abfälle und Baumaterialien. Ein Trupp unter Atemschutz nahm umgehend ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Parallel öffnete ein weiterer Trupp mit technischem Gerät zusätzliche Zugänge und Abluftöffnungen des gut gesicherten Gebäudes, um dieses mit Hochleistungslüftern zu ventilieren. Aufgrund der Verrauchung des weitläufigen Gebäudes gestalteten sich die Lüftungsmaßnahmen aufwendig.

Personen befanden sich glücklicherweise nicht in dem Gebäude. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf die restliche Gebäudestruktur erfolgreich verhindert werden.

Nach rund 20 Minuten meldete die Einsatzleitung "Feuer aus". Im Anschluss wurden Kontrollmessungen auf mögliche Atemgifte in allen Räumen des verlassenen Objektes durchgeführt.

Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell