Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flaschen gehen nach Diebstahl zu Bruch

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagabend kamen Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Sperberwiese in einem Supermarkt zum Einsatz. Nach einem Diebstahl von mehreren Flaschen Alkoholika hatte eine 23-Jährige, nachdem sie ertappt wurde, Teile des Beutegutes in Richtung der Marktmitarbeiter geworfen, diese aber glücklicherweise nicht getroffen, um im Besitz des restlichen Beutegutes zu bleiben. Eine weitere Flasche ging bereits im Markt zu Bruch. Beim Antreffen der Täterin führte die noch eine Flasche Whiskey bei sich, welche ihr durch die Beamten wieder abgenommen wurde. Sie wurde anschließend für die Realisierung weitere polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Hier beleidigte sie die Beamten beharrlich mit herabwürdigenden Äußerungen. Zudem trug sie eine Jacke, welche sich als Beutegut eines weiteren Diebstahls herausstellte. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten außerdem Ermittlungen wegen des begangenen räuberischen Diebstahls ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell