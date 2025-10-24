PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flaschen gehen nach Diebstahl zu Bruch

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagabend kamen Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Sperberwiese in einem Supermarkt zum Einsatz. Nach einem Diebstahl von mehreren Flaschen Alkoholika hatte eine 23-Jährige, nachdem sie ertappt wurde, Teile des Beutegutes in Richtung der Marktmitarbeiter geworfen, diese aber glücklicherweise nicht getroffen, um im Besitz des restlichen Beutegutes zu bleiben. Eine weitere Flasche ging bereits im Markt zu Bruch. Beim Antreffen der Täterin führte die noch eine Flasche Whiskey bei sich, welche ihr durch die Beamten wieder abgenommen wurde. Sie wurde anschließend für die Realisierung weitere polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Hier beleidigte sie die Beamten beharrlich mit herabwürdigenden Äußerungen. Zudem trug sie eine Jacke, welche sich als Beutegut eines weiteren Diebstahls herausstellte. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten außerdem Ermittlungen wegen des begangenen räuberischen Diebstahls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 12:26

    LPI-NDH: Seniorin sitzt Betrügern auf - die Polizei warnt

    Bleicherode (ots) - Am Donnerstag stellte sich einer vermeintliche Mitarbeiterin eines Betriebes bei einer Wohnungsinhaberin in der Käthe-Kollwitz-Straße vor, welche beauftragt sei, Zählerstände von Heizungen abzulesen. Die Seniorin gewährte der unbekannten Frau Zutritt in mehrere Räume. Auf derzeit noch unbekannte Art und Weise konnte die Frau aus der Wohnung Bargeld im vierstelligen Bereich erbeuten. Anschließend ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:23

    LPI-NDH: Kripo ermittelt nach schwerer räuberischer Erpressung - Hubschrauber im Einsatz

    Bad Langensalza (ots) - Am Donnerstag überfiel eine derzeit unbekannte Person eine Spielothek in der Tonnaer Straße. Gegen 23.55 Uhr betrat eine augenscheinlich männliche, maskierte Person die Örtlichkeit und forderte mit einem vorgehaltenen, pistolenähnlichen Gegenstand die Herausgabe von Bargeld. Eine Mitarbeiterin übergab dem Täter Bargeld in vierstelliger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren