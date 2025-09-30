Polizeidirektion Lübeck

Am Donnerstag (25.09.2025) führten Beamte der Landespolizei, der Bundespolizei und des Zolls gemeinsam eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt auf Schwerlast- und Güterverkehr durch. Bei insgesamt 35 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte 15 Verstöße fest.

Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz, der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Schengen Süd und der Großröntgentechnik des Zolls Lübeck auf dem Rastplatz Neustädter Bucht an der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn 27 Lkw und 8 Pkw.

Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellten die Einsatzkräfte 15 Verstöße fest. Davon wurde 9 mal gegen das Fahrpersonalgesetz verstoßen. Dieses beinhaltet Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten. In zwei Fällen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, einmal wegen Kokain und einmal wegen THC, ein.

Die kooperative Kontrolle ermöglicht eine ganzheitliche Überprüfung der Fahrzeuge sowie der Fahrer, wodurch Ordnungswidrigkeiten im Schwerlast- und Güterverkehr effizienter festgestellt werden können.

