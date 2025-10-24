Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straße nach Verkehrsunfall gesperrt

Hüpstedt (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17.28 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1015 im Bereich des Abzweigs Hüpstedt - Beberstedt. Ein Autofahrer fuhr in Richtung Mühlhausen und beabsichtigte nach links auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Aufgrund der Räumarbeiten musste die Straße für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren vor Ort zur Unfallaufnahme.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell