Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Rauchmelder schlugen Alarm

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.23 Uhr, wurden in einem Haus in der Grünewaldstraße mehrere Rauchmelder ausgelöst. Kameraden der Feuerwehr und Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren mit Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld vor Ort im Einsatz. Es stellte sich glücklicherweise heraus, dass die Ursache der Rauchentwicklung lediglich ein Topf mit eingebrannten Nudeln zurückzuführen war. Dieser wurde durch einen Anwohner aus dessen Wohnung herausgestellt und löste auf diese Weise mehrere Rauchmelder im Gebäude aus. Es wurden weder Personen verletzt, noch Schäden verursacht.

