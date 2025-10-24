Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb auf frischer Tat ertappt

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 9 Uhr und 11 Uhr zu einem Diebstahl in einem Betriebsgebäude in der Schachtstraße. Nach aktuellen Ermittlungsergebnissen wurde durch eine männliche Person in einer Umkleide mehrere Spinde aufgebrochen und aus diesen Wertgegenstände entwendet. Außerdem entnahm der Täter Autoschlüssel und durchsuchte die dazugehörigen Pkws nach weiterem Beutegut.

Als die Tat bekannt wurde alarmierten die Geschädigten die Polizei in Sondershausen. Die Beamten vor Ort konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen einen Verdächtigen identifizieren. Das Beutegut wurde herausgegeben und ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

