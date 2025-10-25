Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Merkwürdiger Unfall in Bleicherode

Nordhausen (ots)

Am Samstag früh erschien ein 29 Jahre alter Mitarbeiter einer regionalen Großbäckerei mit schweren Kopfverletzungen an seiner Arbeitsstelle. Angaben darüber, was mit ihm passiert war, konnte der Bulgare nicht machen. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Südharz-Klinikum gebracht. An einem Fahrradständer am Werkstor wurde ein defekter E-Roller gefunden. Einiges deutet daraufhin, dass er dem Verletzten gehört. Gleichzeitig erschien auf der Wache in Nordhausen ein anderer Werksangehöriger mit seinem Pkw. Der Mann hatte vor, eine Unfallflucht anzuzeigen. Schäden am Heck seines Fahrzeuges waren vorhanden. Zunächst wurde ein Zusammenhang vermutet. Erst die Einsichtnahme von Videomaterial erhellte den Sachverhalt. Aufnahmen zeigten, wie der Bulgare beim Überqueren der L1011 zur Einfahrt in den Kirchhagenschen Weg mit seinem E-Scooter gegen einen Bordstein fuhr. Die Kollision bremste das Gefährt abrupt und der Lenker kam kopfüber zu Fall. Ungeklärt blieb aber bisher die Unfallflucht. Der weiße Pkw war in der Nacht zum Samstag im Kirchhagenschen Weg in Bleicherode abgestellt. Als Unfallverursacher könnte aufgrund der bisher ausgewerteten Spuren ein Lkw in Frage kommen. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

