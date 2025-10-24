Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Explosion in Büroraum - umfangreicher Einsatz zur Stunde

Bad Frankenhausen (ots)

Am Mittwoch berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine Explosion in einem Büroraum im Bachmühlenweg.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6142984

Seither ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen umfangreich zu den Umständen der Explosion. Bisher ist bekannt, dass es sich bei der Detonation um keinen technischen Defekt handelt, der im Zusammenhang mit Arbeitsprozessen stattgefunden hat. Auch ein Unfallgeschehen anderer Art kann derzeit ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden gegenwärtig aufgrund des Verdachtes des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, in deren Folge eine schwere Gesundheitsschädigung eingetreten ist, geführt.

