Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickbetrug TAN- Verfahren

Mühlhausen (ots)

Am 25.10.25 gegen 18:00 Uhr erschien eine 38-jährige Bewohnerin von Mühlhausen bei der Polizei um Anzeige wegen Trickbetruges zu machen. Begonnen hatte es mit einer E- Mail, deren Absender die Deutsche Bank gewesen sein sollte. In der Mail wurde der Geschädigten erklärt das ihr push-TAN- Verfahren bald ablaufe und sie die Liste über einen beigefügten Link verlängern könne. Über diesen gelangte sie zu einer Domain photo-best.biz/login. Über diese meldete sie sich weisungsgemäß an und bestätigte ihre Identität und Wohnanschrift. In der Folge buchten Betrüger dann 10.000 Euro per Echtzeitüberweisung von ihrem Konto ab. Eine Sperrung des betreffenden Kontos konnte noch Schlimmeres verhindern,der finanzielle Schaden bleibt jedoch. Die Polizei warnt aus gegebenen Anlass vor derartigen Kontaktaufnahmen über das Internet!!!

