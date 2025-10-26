Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kraftrad entwendet
Sondershausen (ots)
Am Samstagabend, den 25.10.2025, entwendeten unbekannte Täter in Sondershausen ein Kraftrad des Herstellers SWM SM125 in Cross-Optik, in den Farben weiß-rot-schwarz. Das Kraftrad wurde gegen 19:50 Uhr von der Fahrzeugführerin am Bahnhof in Sondershausen abgeparkt. Als die Geschädigte um 23:00 Uhr zurückkam, musste sie feststellen, dass das Fahrzeug entwendet wurde. Der Wert des Beuteguts liegt bei ca. 3500,- EUR.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell