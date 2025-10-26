PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Autofahrerin kollidiert mit zwei abgeparkten Fahrzeugen

Seega (ots)

Eine 72-Jährige befuhr am Samstagmorgen mit einem Pkw Skoda die Straße Siedlung in Richtung Göllinger Straße. Hierbei kam sie zu weit nach links und touchierte seitlich einen am linken Fahrbahnrand in gleicher Richtung parkenden Pkw Seat. In der weiteren Folge kollidierte die Fahrzeugführerin links frontal mit dem in Gegenrichtung hinter dem Seat parkenden Pkw Opel, welcher daraufhin von seinem Parkplatz nach hinten geschoben wurde. Durch die entstandene Lücke zwischen dem Seat und dem Opel kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und anschließend auf einem Grünstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Beifahrer der Unfallverursacherin leicht an der Hand verletzt. Insgesamt entstanden an den drei Fahrzeugen ca. 24.000,- EUR Sachschaden.

