Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 2,41 Promille im Straßenverkehr

Waren (ots)

Am frühen Abend des 02.09.2025 wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der L205 zwischen Jabel und Waren in Fahrtrichtung Waren gemeldet. Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren konnten den PKW auf der Warendorfer Straße feststellen und führten im Anschluss auf einem dortigen Parkplatz eine Verkehrskontrolle durch, bei der direkt starker Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden konnte. Ein Atemalkoholtest um 17:45 Uhr ergab einen Wert von 2,41 Promille bei dem 36-jährigen deutschen Fahrzeugführer.

Als dem Beschuldigten die nun anschließenden Folgemaßnahmen erklärt wurden, wurde der 36-Jährige zunehmend aggressiver und versuchte, sich mehrfach aus der Maßnahme zu entziehen und sperrte sich gegen diese. Er wurde gefesselt und zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht.

Die Fahrzeugschlüssel wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt und der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt. Nun ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Hinweisgeber.

