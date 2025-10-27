Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen
Mühlhausen (ots)
Am Sonntagabend wurde, gegen 22.40 Uhr, der Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Wendewehrstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest begründete den Verdacht auf den möglichen Konsum berauschender Mittel. Daraufhin wurde der Fahrer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich untersagten dem Mann die Weiterfahrt.
