Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Hauswand kollidiert und geflüchtet

Bad Langensalza (ots)

Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis bittet um Zeugenhinweise nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits Mitte Oktober in Bad Langensalza ereignete. Im Zeitraum zwischen Montag, 13. Oktober, 18.30 Uhr und Dienstag, 14. Oktober, 13 Uhr, kollidierte ein Fahrzeug mit einer Hausfassade eines Wohnhauses in der Bergstraße. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. An der Hauswand entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Wer den Unfall bemerkt hat oder Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0278581

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell