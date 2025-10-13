PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundesweiter Schwerpunkteinsatz Gewaltkriminalität: Auch Leipziger Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof und in verschiedenen Zügen im Leipziger Umland im Einsatz

leipzig (ots)

Am Wochenende fand zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität ein Schwerpunkteinsatz mit rund 130 Beamten der Bundespolizei, der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) und der DB- Sicherheit am Leipziger Hauptbahnhof und in Nahverkehrszügen statt. Die Beamten stellten bei ihren offensiven Kontrollen mehrere Straftaten, wie Körperverletzungen, sowie Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz fest und vollstreckten mehrere Haftbefehle. Insgesamt wurden im und am Hauptbahnhof rund 320 Personen über-prüft und 15 Personen erhielten einen Platzverweis. Auch die Schwerpunktbereiche um den Leipziger Hauptbahnhof waren Teil der umfangreichen Kontrollen.

Eine 41-jährige Ukrainerin fiel mehrfach durch Körperverletzungen und Diebstähle bei dem Einsatz auf. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung warf sie unter anderem mit einer Schere nach ihrem Widersacher, traf ihn aber zum Glück nicht. Die Leipziger Bundespolizei hat gegen die bereits einschlägig polizeibekannte Ukrainerin mehrere Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen, Diebstählen und Hausfriedensbrüchen eingeleitet.

Noch bevor ein 28-jähriger Deutscher mit der S-Bahn fahren konnte, geriet er am Haltepunkt Leipzig Hauptbahnhof (tief) durch sein auffälliges Verhalten ins Visier der Polizisten. Nicht zu Unrecht, wie sich schnell herausstellte. Die Beamten fanden bei ihm mehrere Betäubungsmittel und auch noch einen Schlagring. Gegen den 28-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet.

Für eine mit Haftbefehl gesuchte 38-jährige Deutsche endete der Aufenthalt im Leipziger Hauptbahnhof mit ihrer Festnahme und der an-schließenden Einlieferung in die JVA Chemnitz. Sie wurde von der Leipziger Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls gesucht.

Die Beamten waren auch in mehreren Zügen auf den Strecken nach Schkeuditz und Halle im Einsatz. Die Einsatzmaßnahmen dienten der Bekämpfung der Gewaltkriminalität und der Erhöhung den polizeilichen Präsenz am Hauptbahnhof sowie in den Zügen und sollen zukünftig wiederholt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Pressesprecher
Jens Damrau
Telefon: 0341-271497 108
Mobil: 0172/305 12 80
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

