PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Rauchen kann ins Gefängnis führen

Leipzig (ots)

Das rauchen unter Umständen auch ins Gefängnis führen kann, musste heute Morgen ein 31-jähriger Marokkaner im Leipziger Hauptbahnhof feststellen.

Der 31-Jährige war von Bundespolizisten auf dem Bahnsteig beim Rauchen erwischt worden. Da er die 20 Euro Verwarngeld nicht zahlen wollte, überprüften die Beamten seine Personalien.

Dabei stellte sich heraus, dass er vom Amtsgericht Naumburg wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 31-Jährige war nicht zur Hauptverhandlung erschienen und deshalb wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Die Bundespolizisten nahmen den Marokkaner fest und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz gegen ihn ein.

Die Polizisten führten den 31-Jährigen dem Haftrichter am Amtsgericht Naumburg vor. Dieser bestätigte den Haftbefehl. Anschließend wurde der Marokkaner in die JVA Halle eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Pressesprecher
Jens Damrau
Telefon: 0341-271497 108
Mobil: 0172/305 12 80
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:53

    BPOLI L: 36-Jähriger rastet am Bahnhof Leipzig-Paunsdorf aus und sorgt für Zugverspätungen

    Leipzig (ots) - Für Zugverspätungen sorgte am Samstagmittag gegen 13 Uhr ein 36-jähriger Deutscher am Haltepunkt Leipzig-Paunsdorf. Er hielt sich mehrfach im Gleisbereich auf und lief dabei zwischen den Bahnsteigen hin und her. Dabei hinderte der 36-Jährige auch eine S-Bahn an der Weiterfahrt und trat gegen den Zug und versuchte gewaltsam in den Zug einzudringen. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:20

    BPOLI L: Frage nach einer wärmenden Decke endet für 38-jährigen Deutschen in der JVA

    Leipzig (ots) - Das seine Frage nach einer wärmenden Decke für ihn in der Haftanstalt enden würde, damit der 38- Jährige Samstagnacht nicht gerechnet. Er hatte gegen 01:30 Uhr eine Streife der Leipziger Bundespolizei Leipzig auf dem Querbahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofes angesprochen und nach einer Decke gefragt. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache und ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 14:53

    BPOLI L: Fahrrad und Besitzer passten nicht zusammen

    Leipzig (ots) - Manchmal ist es nur der eine Augenblick, der einem sagt, dass etwas nicht stimmt. So auch gestern Abend gegen 18 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof. Ein 31-jähriger Deutscher geriet ins Visier einer Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe von Bundes- und Landespolizei "Bahnhof-Zentrum" (GEG BaZe), denn sein Fahrrad passte für die Beamten irgendwie nicht zu ihm. Bei der Kontrolle des Mannes und des Rades stellte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren