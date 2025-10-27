PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Schönstedt (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 3.45 Uhr zu einem Diebstahl in der Hauptstraße. Aktuellen Ermittlungen zu Folge verschaffte sich eine derzeit unbekannte männliche Person widerrechtlich Zutritt zu einem Innenhof. Dort entfernte der Täter gewaltsam zwei Kameras und verließ mit seiner Beute, im Wert von mehreren Hundert Euro, den Tatort. Der Mann soll nach derzeitigen Erkenntnissen bei der Ausführung der Tat eine Felljacke getragen haben.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Täter oder zur Tat machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0278932

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

