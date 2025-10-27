Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, gegen 15.25 Uhr, und Montag, gegen 7.25 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in der Straße Schröterode. Auf dem Gelände der Baustelle beschädigten der oder die Täter ein Baustellenfahrzeug und durchwühlten den Innenraum. Ob und was entwendet wurde ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. In weiterer Folge verließen die Täter den Tatort.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0279050

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell