PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch auf Baustelle gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 9 Uhr, und Montag, gegen 8 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Straße Am Windeberger Kreuz zu einem Diebstahl. Ersten Ermittlungsergebnissen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürocontainer und entwendeten dort Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss daran verschafften sich die Täter sich widerrechtlich Zutritt zu einem weiteren Container, entwendete dort jedoch nichts. Daraufhin verließen der oder die Täter mitsamt ihrer Beute den Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0279214

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:39

    LPI-NDH: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Mühlhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, gegen 15.25 Uhr, und Montag, gegen 7.25 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in der Straße Schröterode. Auf dem Gelände der Baustelle beschädigten der oder die Täter ein Baustellenfahrzeug und durchwühlten den Innenraum. Ob und was entwendet wurde ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. In weiterer Folge verließen die Täter den Tatort. ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:39

    LPI-NDH: Büroräume von Einbrechern heimgesucht- Zeugen gesucht

    Mühlhausen (ots) - In einem Bürogebäude in der Eisenacher Straße kam es im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 16 Uhr, und Montag, gegen 8 Uhr, zu einem Einbruch. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und zu den darin befindlichen Büroräumen. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:38

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Schönstedt (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 3.45 Uhr zu einem Diebstahl in der Hauptstraße. Aktuellen Ermittlungen zu Folge verschaffte sich eine derzeit unbekannte männliche Person widerrechtlich Zutritt zu einem Innenhof. Dort entfernte der Täter gewaltsam zwei Kameras und verließ mit seiner Beute, im Wert von mehreren Hundert Euro, den Tatort. Der Mann soll nach derzeitigen Erkenntnissen bei der Ausführung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren