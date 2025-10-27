Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch auf Baustelle gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 9 Uhr, und Montag, gegen 8 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Straße Am Windeberger Kreuz zu einem Diebstahl. Ersten Ermittlungsergebnissen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürocontainer und entwendeten dort Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss daran verschafften sich die Täter sich widerrechtlich Zutritt zu einem weiteren Container, entwendete dort jedoch nichts. Daraufhin verließen der oder die Täter mitsamt ihrer Beute den Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0279214

