Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Großengottern (ots)

Eine 52-jährige Autofahrerin befuhr am Montag, gegen 14.45 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Schönstedt in Richtung Großengottern. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Die 52-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 29 Jahre alte Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Ein Pkw, der hinter dem BMW fuhr, wurde durch den Verkehrsunfall ebenfalls beschädigt. Dessen Fahrer kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus, blieb aber unverletzt. Die Bundesstraße war bis kurz nach 16 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

