PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Montag wurde im Zeitraum zwischen 9.10 Uhr und 17.45 Uhr am Bahnhofsplatz ein E-Bike entwendet. Ersten Erkenntnissen zu Folge entfernten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Sicherung des Rades und entfernten sich daraufhin mitsamt ihrer Beute vom Tatort. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein grünes bzw. tarnfarbenes Pedelec des Herstellers Haibike, Modell Alltrail 4. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Nun werden Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Rades machen können, gebeten sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0279780

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 10:17

    LPI-NDH: Hoher Schaden bei Wildunfall

    Artern (ots) - Am Montag kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein Autofahrer aus Richtung Artern kommend die Landstraße 1172 befuhr. Im Bereich der Paul-Reuß-Straße überquerte ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision. In Folge des Unfalls entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. In weiterer Folge musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Beamte der Polizeistation Artern ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:51

    LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Wegen Bedrohung und räuberischem Diebstahl ermittelt die Polizei im Eichsfeld seit Montagnachmittag gegen eine 23 Jahre alte Frau. Bisherigen Ermittlungen zufolge entwendete die Frau in einem Drogeriemarkt in der Sperberwiese Waren im Wert von mehr als 90 Euro. Als sie durch Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, setzte sie sich körperlich zur Wehr und bedrohte die Mitarbeiter. Die Tatverdächtige konnte schließlich im Nahbereich ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:50

    LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus

    Burgwalde (ots) - In Burgwalde im Eichsfeldkreis kam es am Montag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Was genau der oder die Täter erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren