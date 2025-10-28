Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Montag wurde im Zeitraum zwischen 9.10 Uhr und 17.45 Uhr am Bahnhofsplatz ein E-Bike entwendet. Ersten Erkenntnissen zu Folge entfernten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Sicherung des Rades und entfernten sich daraufhin mitsamt ihrer Beute vom Tatort. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein grünes bzw. tarnfarbenes Pedelec des Herstellers Haibike, Modell Alltrail 4. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Nun werden Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Rades machen können, gebeten sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0279780

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell