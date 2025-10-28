Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike wird Ziel von Dieben

Oldisleben (ots)

Am Montagabend kam es im Zeitraum zwischen 20.50 Uhr und 20.55 Uhr im Bereich der Karl-Marx-Straße zu einem Diebstahl. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Hof und entwendete dort ein silberfarbenes E-Bike. Hierbei handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Conway, Modell E-WME. Daraufhin entfernten sich der oder die Täter mit Ihrer Beute, deren Wert im mittleren vierstelligen Bereich lag, vom Tatort. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen? Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu wenden.

Aktenzeichen: 0279938

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell