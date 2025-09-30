PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Schusswaffengebrauch in Bar

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des 
Polizeipräsidiums Freiburg

Nach den bisherigen Ermittlungen steht ein 32-jähriger Mann im 
Verdacht, am Sonntag, 28.09.2025, gegen 22.00 Uhr, mit einer 
Handfeuerwaffe in einer Bar in Weil am Rhein mehrfach geschossen zu 
haben. 
Von den sich in der Bar befindlichen Personen wurde niemand verletzt.
Der 32-Jährige befindet sich seither auf der Flucht. In 
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Lörrach wurden umfangreiche
Suchmaßnahmen eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem
am Montag, 29.09.2025, ein Imbiss in Weil am Rhein durchsucht.

Am Montag, 29.09.2025 wurde beim Kriminalkommissariat Lörrach eine 
Ermittlungsgruppe eingerichtet.
  
Zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zu dem Tatablauf dauern 
die Ermittlungen an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

