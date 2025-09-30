Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Schusswaffengebrauch in Bar

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Nach den bisherigen Ermittlungen steht ein 32-jähriger Mann im Verdacht, am Sonntag, 28.09.2025, gegen 22.00 Uhr, mit einer Handfeuerwaffe in einer Bar in Weil am Rhein mehrfach geschossen zu haben. Von den sich in der Bar befindlichen Personen wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige befindet sich seither auf der Flucht. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Lörrach wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem am Montag, 29.09.2025, ein Imbiss in Weil am Rhein durchsucht. Am Montag, 29.09.2025 wurde beim Kriminalkommissariat Lörrach eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zu dem Tatablauf dauern die Ermittlungen an.

