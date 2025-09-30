Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Täterfestnahme nach Tankstellenraub - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 29.09.2025, gegen 2:00 Uhr, wurde eine Tankstelle in der Besanconallee in Freiburg-Weingarten überfallen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine maskierte Person den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dabei habe der zunächst Unbekannte die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss sei der Täter mit seiner Beute von mehreren hundert Euro nach draußen geflüchtet, wo ein weiterer Komplize auf einem Motorroller gewartet habe. Anschließend seien beide auf dem Motorroller davongefahren. Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb unverletzt.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fand die Polizei wenig später das Fluchtfahrzeug auf und nahm einen Tatverdächtigen im Alter von 16 Jahren vorläufig fest. Im unmittelbaren Umfeld des Jugendlichen deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, konnte auch Bargeld sichergestellt. Die Tatwaffe war nicht auffindbar. Der zweite bislang unbekannte Tatverdächtige konnte flüchten.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel: 0761 882-2880) sucht nun Zeugen, die womöglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem noch gesuchten Unbekannten geben können. Insbesondere Zeugen, die sich zum Zeitpunkt der Tat auf dem Tankstellengelände aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

ak

