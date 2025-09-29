PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Zell im Wiesental: Frontalkollision auf Bundesstraße 317 - sechs Schwerverletzte - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317 zu einer Frontalkollision zwischen einem Ferrari und einem Peugeot, bei welcher sechs Personen schwer verletzt wurden. Der 58-jährige Ferrari-Fahrer befuhr die Bundesstraße 317 von Schönau kommend in Richtung Zell, als er vor der "Wühre-Kurve" mehrere Fahrzeuge überholte. In der "Wühre-Kurve" kollidierte der 58-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Fahrer. Durch die Wucht der Kollision wurden der 58-Jährige, seine 38-jährige Mitfahrerin, der 24-Jährige sowie sein 26-jähriger Mitfahrer sowie zwei 25-jährige Mitfahrer schwer verletzt. Ein 25-jähriger Mitfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Freiburg verflogen. Zwei Schwerverletzte wurden vom Rettungsdienst in das Unispital nach Basel gebracht. Die weiteren drei Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 130.000 Euro geschätzt. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Aufgrund einer längeren Sperrung des Streckenabschnittes kam es zu dementsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Ferrari-Fahrer könnte ein Teilnehmer einer organisierten Ausfahrt in den Schwarzwald gewesen sein. Bereits gegen 13.15 Uhr wurde eine Gruppe von Ferraris in der Schwarzwaldstraße in Freiburg gesichtet und zwei davon gegen 13.20 Uhr von der Polizei kontrolliert. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht weitere Zeugen, welchen im Schwarzwald eine Gruppe von Ferraris aufgefallen ist. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

